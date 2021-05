Néstor, víctima de una paliza homófoba: "Me robaron al grito de maricón"

Dos individuos le agredieron, mordieron y ahogaron para quitarle el móvil a su salida de una fiesta gay

Incide en que es un problema de educación y que va más allá de protocolos: "La gente no se quiere meter en líos y denunciar"

"En el cole, se tiene que enseñar que la homosexualidad es normal, que no somos bichos verdes", insiste

Néstor Cuerda salió de fiesta con amigos una noche de agosto. Lo hicieron en el Safari, una discoteca cercana a la plaza de España de Barcelona. Pasadas unas horas, se sintió cansado y decidió irse a casa; de camino al metro, dos individuos le propinaron una paliza. Lo que más le impresionó, que lo hicieron al grito de "maricón".

Fue en 2019 y dicha agresión homófoba es una más de todas las que se dan de forma recurrente; los ataques discriminatorios por orientación o identidad sexual han aumentado un 20 % el último año. Ahora, Néstor hace balance este 17 de mayo por el Día Internacional Contra la LGTBIfobia.

Pregunta: Néstor, ¿qué sucedió aquella noche?

Respuesta: Al salir del club, un chico me propuso acompañarme al metro. Le dije que sí y, por el camino, hizo una llamada y se incorporó un amigo suyo. Ellos estaban como flirteando, me pidieron el número de teléfono y saqué mi móvil. Pero me cogieron entre los dos y me empezaron a arrear por todos lados para que se lo diera. Yo no quise y me mordieron la mano, incluso me ahogaron para quitármelo... y se lo llevaron. Fue bastante traumático.

P: Y te insultaron llamándote "maricón"...

R: Eso es lo que más me impresionó. ¿Por qué? Esa misma discoteca celebra otro tipo de fiestas que no son gays el resto de días, y esos chicos no van entonces, sino que solo van allí los días que sí, los días que había discoteca de ambiente.

P: ¿Te ayudó alguien?

R: Llamé a los Mossos d'Esquadra cuatro veces, pero no vinieron, me ayudó un viandante. Tuve que ir a la comisaría de plaza de España por mi propio pie y luego al ambulatorio a hacer el aprte de lesiones. Después, el Observatori Contra l'Homofòbia me llamó para gestionar la denuncia.

P: Cuando te pasó, temías las secuelas psicológicas que la agresión te pudiera dejar... ¿Te has recuperado?

R: Estuve de baja un tiempo y no era capaz de coger el metro. Era algo impensable para mí. Estuve jodido, fue complicado, pero sí, ya estoy recuperado. Ahora no tengo ningún tipo de secuela ni problema, no me escondo por esto, no dejo de ir a sitios por ello e incluso volvería al lugar sin problema.

Se tiene que enseñar en los colegios que la homosexualidad es algo normal y que no somos bichos verdes

P: Las autoridades han presentado un protocolo contra los ataques LGTBIfóbicos en el metro de Barcelona. ¿Es la forma de combatir el problema?

R: Es muy necesario y puede ayudar, pero tengo serias dudas de que vaya a funcionar. No creo que la gente quiera implicarse en este tipo de situaciones y meterse en líos denunciando... La gente puede quedarse mirando y no hacer nada, y ¿qué hacemos? ¿ponemos un policía en cada vagón y en cada autobús? Esto va más allá y hay que atajar el problema de raíz.

P: ¿Cómo?

R: Desde la educación. En el colegio. Se tiene que enseñar que la homosexualidad es algo normal y que no somos bichos verdes. Cuando iba al colegio, sufrí bullying en varios centros y me cambiaron de centro varias veces. Es ahí donde se deben hacer protocolos, en las escuelas, que es donde creces y donde te enseñan.

P: Una mujer que insultó a otra en el metro por ser lesbiana ha sido condenada a seis meses de prisión recientemente...