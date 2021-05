Amenazas de muerte a una abogada por criticar la prueba del pañuelo: “Deberían prohibirlo”

Su tuit se hizo viral. Pero al tiempo que se difundía de forma masiva, Paula empezaba a recibir mensajes de odio. “Me han insultado y me han amenazado gravemente. Me han dicho que, si no me callaba, me iban a matar o me iban a violar”, denuncia. En alguno de los comentarios llegaron a exponer su domicilio y hasta crearon un perfil falso en el que se hacían pasar por ella y solicitaban servicios sexuales. “Suplantaron mi identidad. Pero la cuenta ya ha sido denunciada y borrada”, sostiene.