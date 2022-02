Por qué es tan difícil abortar en hospitales públicos y cómo planea solucionarlo el Gobierno

Fue en la semana 20 de embarazo cuando Elena (nombre ficticio) supo que su hijo venía con espina bífida y que una operación intrauterina no era viable. Tras sopesarlo mucho, ella y su marido decidieron que lo mejor era interrumpir el embarazo. El hospital público donde estaba siendo atendida comunicó al matrimonio, sin embargo, que tendrían que buscarse uno privado porque allí no practicaban abortos.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia no notificaron al Ministerio de Sanidad la realización de ningún aborto en un centro sanitario público en 2020; una lista en la que también figuraba Aragón un año antes. Muchas de ellas han establecido un sistema por el cual las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan automáticamente a clínicas privadas. Ya no es solo que los médicos de la sanidad pública se nieguen a practicarlas por una objeción de conciencia, sino que el sistema está diseñado así, y, además, faltan recursos en la sanidad pública para hacerlo.

"Lo que no es normal es que no haya un registro de objetores de conciencia para el aborto en ningún lado. Si tu necesitas hacer un aborto no hay ningún sitio donde mirar en que hospitales públicos de Madrid hay médicos que se dedican a esto", explicaba a NIUS Javier Padilla, médico de familia y diputado de Más Madrid en la Asamblea. Y añadía: "Siendo pragmático, lo que me preocupa no es que haya muchos objetores de conciencia sino que haya muchos que se vean obligados a objetar porque es la única opción en sus puestos de trabajo, es la objeción de facto. Esto deja claro una dejación de funciones por parte de las instituciones. Si eres médico y empiezas en un hospital donde todos son objetores de conciencia, tú terminas siendo objetor, no por convicción sino porque todos lo son. Es casi una objeción de superviviencia".