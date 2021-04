Un profesor de Granada acude a dar clase en falda por la igualdad: “Soy el mismo maestro con distinta ropa”

La idea nació, asegura este maestro, a raíz de un “problema” que surgió en una de sus clases de Educación Física entre alguno de sus alumnos. “Yo veo una foto normal, el problema de hoy en día está en que mucha gente aún no lo ve así. Hoy he decidido ir a trabajar así (la mascarilla solo me la quité para la foto, no había nadie en el patio y estaba al aire libre) y el motivo fue debido a un problema que hubo en una de las clases a las que imparto Educación Física”, narra este maestro en una publicación que subió a sus redes sociales acompaña de su fotografía vistiendo falda. “El objetivo ha sido transmitir al alumnado que cada uno puede vestirse o ponerse lo que quiera sin importar el que dirán. Desgraciadamente estamos en una sociedad en la que priman los estereotipos, pero cada vez es más usual ver personas que visten fuera de la “norma” o diferentes de la mayoría uniformada”, proseguía.