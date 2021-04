La odisea de Jesús por la proliferación de terrazas: "Para personas con ceguera, ir ahora por la calle es una gincana"

Jesús Suárez perdió la vista hace siete años. Pese a ello, está acostumbrado a recorrer con autonomía las calles de su barrio gracias a su bastón y al mapa urbano que conserva en su memoria. Pero la pandemia ha alterado a gran velocidad esas referencias y ha plantado multitud de obstáculos en su camino; en concreto, la proliferación de terrazas de hostelería es el mayor quebradero de cabeza en su día a día.

"Mis ojos no ven, pero mi mente sí; sé qué calles son peatonales, cuáles estrechas... Si aparece una terraza que ocupa el paso me obliga a cambiar mi ruta. El otro día tuve que pasar por una calle que no voy habitualmente y metí el pie en una alcantarilla", lamenta.