La prometida ley de abolición de la prostitución: "Las mujeres víctimas no pueden esperar más"

Pedro Sánchez se ha comprometido a tener la ley antes de acabar esta legislatura, pero los tiempos juegan en su contra

Hay sectores que defienden que se incluya como enmienda de la ley del "sí es sí"

Las asociaciones que llevan años luchando para acabar con esta práctica exigen una ley integral propia

El Gobierno se comprometió hace unos días a tener una ley abolicionista de la prostitución antes de acabar la legislatura. Pedro Sánchez lo asumió ante el 40º Congreso del PSOE, pero en el Ministerio de Irene Montero no lo ven tan fácil: "En dos años, que es lo que nos queda de legislatura, solo se pueden sentar las bases", aseguran.

El presidente prometió una ley integral pero hay otro sector partidario de incluirlo como enmienda en la ley "del sí es sí", la Ley de Libertad Sexual, actualmente en trámite parlamentario. Una posibilidad que rechazan las asociaciones que trabajan desde hace años en la lucha contra la prostitución. "No queremos ninguna enmienda de ninguna ley. Queremos una ley con entidad propia. Después de tanto tiempo esperándola, después de que se reconociera su necesidad ya en el Pacto de Estado de 2017 cómo es posible que alguien se plantee esa posibilidad", lamenta Rocío Mora, directora de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida).

"Yo entiendo que los tiempos no son favorables pero lleguemos a un consenso en el Congreso para que si no puede ser en esta legislatura sea en la siguiente, si no es este gobierno que lo pueda hacer otro que venga después, pero debe tener una ley propia, porque si no se va a hacer mal", defiende Mora.

"Sin una ley específica que aborde todos los ámbitos de actuación de forma transversal no vamos a tener herramientas para avanzar. Vamos a estar siempre tropezando con algún escollo. La prostitución es un grave delito internacional reconocido por todas las instituciones, una forma de esclavitud que se merece una ley integral propia", insiste.

Qué iniciativas están ya en marcha en el Gobierno

Quienes defienden que sea una enmienda de la Ley de Libertad Sexual arguyen que en esta ya se contemplan algunas medidas abolicionistas. Como la recuperación de la tercería locativa, es decir, sancionar penalmente a los propietarios de los locales que se lucran con la prostitución, con penas de prisión, multas o la clausura del local. Además estipula, que con el dinero confiscado a los proxenetas se cree un fondo para ayudar a las víctimas.

La recuperación de esta figura, sin embargo, y su inclusión en este proyecto de ley ha devuelto al Congreso la vieja disputa entre abolición y regulación. "Aquí no se trata de una guerra entre regular o abolir, de verdad que no", lamenta Mora. "De lo que se trata es de acabar con la explotación y de acabar con la trata, y dejar esa idea de que cualquier persona con su cuerpo hace lo que quiere. Es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de libre elección. Estamos hablando de una forma de violencia, de explotación sexual".

Se desconoce cuántas mujeres ejercen la prostitución en España y cuántas de ellas lo hacen captadas por redes y obligadas. La Policía Nacional liberó a cerca de 1.200 personas esclavas sexuales en nuestro país y detuvo a casi 700 proxenetas en 2020, según los datos facilitados en julio de este año. Se estima que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, "un delito que es muy rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio", asegura la policía.

La industria de la prostitución mueve enormes cantidades de dinero. Entre 5 millones de euros en negro al día -según datos de la Fiscalía General del Estado- a más de 60 millones diarios, según los números de la web sobre el mercado negro Havocscope que cita el Parlamento Europeo en sus informes sobre este tema.

Otra de las medidas incluidas en la Ley de Libertad Sexual para luchar contra este negocio sin que ello implique la pérdida de derechos o la mayor vulnerabilidad de las mujeres la apuntaba Irene Montero en el Congreso. La ley del "sí es sí", decía, "garantiza para estas mujeres el mismo itinerarario de atención integral y reparación que para las víctimas de cualquier otra violencia sexual, y además crea un fondo para financiar medidas de inserción laboral y fomento de la autonomía económica en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Apuntaba, así mismo la ministra, que junto al Ministerio de Trabajo, están poniendo en marcha un plan de inserción social y laboral para mujeres víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución.

Es más, Montero, proponía modificar la ley de extranjería para que estas medidas puedan llegar a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual que están en situación administrativa irregular en nuestro país. "Más del 70% del total", según Médicos del Mundo. Para que puedan "acceder a un permiso temporal de residencia, a tener una vivienda, abrir una cuenta corriente, un trabajo o un itinerario formativo", decía la ministra.

"Todas estas medidas son muy positivas, pero deben meterlas dentro de una Ley específica de abolición de la prostitución, no dentro de una ley que habla de otras cosas", defiende Rocío Mora de APRAMP. "No estamos hablando de libertad sexual, estamos hablando de dignidad de un ser humano, de violencia, de mujeres prostituidas, de mujeres explotadas y de mujeres víctimas de trata. Las mujeres vícitmas ya no pueden esperar más", recalca.

Una ley integral

"Lo que precisamos es una ley especializada, una ley que aborde la prevención, que hable de protección, de persecución y de la necesaria coordinación de todas y cada una de las personas que estamos en esta lucha. Asociaciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía...", esgrime Mora. "Una ley que garantice que aquellas mujeres que quieran salir de esta situación de completa vulneración de derechos fundamentales tengan alternativas de vida, de vida laboral, de un futuro en dignidad", resalta.

"También esperamos de esa ley que proporcione herramientas a los jueces para dar una respuesta penal a todo el que se pueda beneficiar de la prostitución de un ser humano, no solo a los proxenetas dueños de locales -como se propone en la Ley de Liberta Sexual- sino a todas las formas de proxenetismo, apunta Mora.

"Debemos ser conscientes de que desmantelar de golpe la industria del sexo es imposible. Es medianamente imposible. Pero si queremos avanzar y tomar conciencia de todo esto socialmente y asediar a los que se están beneficiando de este sistema prostitucional, debemos abordar todas las formas de proxenetismo. Debemos abordar también a las mafias y debemos abordar también la demanda. A los puteros, porque si no será imposible acabar con todo esto. Estas piezas son claves y tienen que estar recogidas en la ansiada ley". España concentra el mayor porcentaje de hombres que pagan por sexo de Europa, y es el tercero del mundo después de Tailandia y Puerto Rico, según un informe de 2016 de la Fundación Scelles, de Francia, especializada en analizar la explotación sexual.

El ejemplo sueco y francés

No se conoce ninguna de las medidas que estarían incluidas en esta ley abolicionista de la prostitución prometida por Sánchez, pero las propuestas recogidas en la Ley de Libertad Sexual apuntan a que los referentes podrían encontrarse en las normas aprobadas en Suecia en 1999 o en Francia, hace apenas cinco años.

Ambas están basadas en cuatro pilares: descriminalizar a las prostitutas, criminalizar a los compradores, ofrecer ayuda y servicios a las prostitutas para dejar la industria de sexo, y concienciar a la sociedad de que es un problema social que debe ser regulado por el código penal.

Hay quien cuestiona, sin embargo, la eficacia de estas leyes. En los países nórdicos pioneros en la abolición, las prostitutas desaparecieron de las calles, pero no por ello ha desaparecido la prostitución sino que se ha llevado a la clandestinidad. Por tanto, es muy difícil saber si ha disminuido. Muchas mujeres son inmigrantes y al llegar sin papeles optan por esta vía fácil para conseguir dinero y salir adelante.

En Francia, tras cinco años de ley contra la prostitución, solo 161 mujeres han dejado la calle. Y críticos y defensores de la norma que penaliza a los clientes exigen más medios económicos y una mayor implicación del Gobierno para que mejore sus resultados. Las ayudas para las mujeres que abandonan la prostitución son insuficientes, de tan solo 330 euros al mes durante dos años.