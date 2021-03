Asociación Clara Campoamor: "Rocío Carrasco podría volver a denunciar a su presunto agresor"

RESPUESTA: Las intervenciones de las ministras me hacen sentir molesta porque son unas falsas y unas hipócritas. No puedes decir que apoyas a una víctima cuando tú tienes en tu cajón el Pacto de Estado desde el año 2017, llevas dos años de legislatura y no has movido un dedo. Ese Pacto de Estado, al igual que la ley en su momento, evita muchas muertes y evita muchas amarguras.