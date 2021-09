Rubén López, observatorio LGTBI: "La agresión de Malasaña infunde miedo a todo el colectivo"

R. Aunque parezca mentira, en pleno año 2021 las razones siguen siendo las de siempre, miedo, no querer salir del armario, que no se entere la familia para no hacerles daño, algunos se sienten culpables todavía, no de ser gays sino de ser visibles. Tampoco el colectivo confía en la Policía porque cree que no sirve de nada denunciar y que no se va a solucionar nada. Esto será justo o injusto pero es real a la gente le da miedo y respeto acudir a ellos. Todo esto hay que erradicarlo y estamos trabajando es esto desde hace mucho y hemos avanzado mucho pero hay que seguir luchando. Para que puedas darte la mano con quien quieras y donde quieras sin miedo a represalias.