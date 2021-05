Una pareja de hecho con tres hijos, primera en ser reconocida como familia numerosa en Andalucía

Hace dos años y un mes que Almudena Millán y Luis Ocaña se convirtieron en familia numerosa. El mismo tiempo que llevan luchando para que se les reconozca dicho título. A pesar de que tienen tres hijos en común y son pareja de hecho, la Junta de Andalucía únicamente reconoció al padre y a los niños , pero no a la madre por no estar unidos “en vínculo conyugal al otro ascendente”, ciñéndose así a la literalidad del texto de la Ley de Protección de Familias Numerosas, de 2003.

“ Es absurdo discriminar a la madre que realmente es la única que ha parido a los tres hijos ”, señala a NIUS Ocaña, que cree que el motivo de que se le eligiera a él y no a su pareja fue circunstancial “Porque fui yo el que rellené el formulario”, apunta. En cualquier caso, esta pareja sevillana ha pasado un periplo judicial de dos años para conseguir que se les reconozca el derecho a los dos. Algo a lo que que han podido hacer frente al dedicarse ambos a la abogacía. “Esto le habrá pasado a muchas parejas, pero ¿quién se va a meter en un pleito contra la Junta por un carnet de familia numerosa? ”, se lamenta el abogado.

Primero, fue un tribunal de primera instancia el que les dio la razón, en una sentencia pionera en Andalucía. En ella, el magistrado concluía que l a forma de unión elegida "no debe ser un obstáculo para la obtención de los derechos que la legislación prevé para la protección de la familia" . Un fallo que el gobierno andaluz recurría en apelación y que, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a respaldar, dando la razón a la pareja, en una sentencia a la que ha tenido acceso NIUS, y que defiende el derecho de ambos padres a que se les reconozca la condición de miembros de una familia numerosa "con plenitud de efectos".

No existe una regulación estatal sobre las parejas de hecho y son las comunidades autónomas las que lo legislan de forma particular, con variaciones en cuanto a derechos y obligaciones. La ley andaluza establece que, en las materias no reguladas expresamente en esta norma, las parejas de hecho “quedarán equiparadas al matrimonio en las relaciones jurídicas que puedan establecer con las diversas administraciones públicas de Andalucía en su propio ámbito de competencias, con las limitaciones que puedan resultar impuestas por la aplicación de la normativa estatal”. En este sentido, el TSJA determina que “el silencio en la Ley de Protección de Familias Numerosas en modo alguno significa que las parejas de hecho queden virtualmente excluidas de los beneficios que la Ley dispensa a las uniones matrimoniales”.