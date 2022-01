Teresita, la mujer a la que el Supremo veta como "esclava" del Cristo de la Laguna por no ser "un caballero"

El Supremo dio este miércoles un disgusto a Teresita Laborda y a la treintena de mujeres que como ella quieren ser parte de la Hermandad de la Esclavitud del Cristo de La Laguna . La cofradía de esa ciudad tinerfeña que se niega a cambiar sus estatutos para que puedan entrar mujeres, y que, además, ahora tiene el aval del Alto Tribunal. "No nos lo esperábamos", señala a NIUS esta madrileña afincada en San Cristóbal de La Laguna, cuyos marido, cuñado y sobrinos sí son "esclavos".

Ella, devota de ese cristo, sólo quiere ser parte de lo mismo que pueden ser los hombres. Pero los jueces le han dicho que no, que Esclavitud del Santísimo Cristo, formada solo por hombres desde 1659, está constituida conforme al Derecho canónico con una finalidad exclusivamente religiosa, y que el derecho de asociación le permite establecer su propia organización.

La noticia tuvo el mismo efecto sorpresa en su abogada, Andrea Cáceres: "No vale todo, no estamos en 1.600", responde a NIUS la letrada que empezó hace 15 años a enviar escritos al obispado en nombre de Teresita, sin éxito.

En la misma línea habla Teresita, que habla de "régimen talibán". Ella lleva décadas siguiendo las procesiones a un lado. Ellas sólo quieren ser parte de lo que son sus familiares hombres, pero de momento, seguirán sin poder hacerlo: "No queremos procesionar por la acera, sino al lado de nuestros maridos, padres, hermanos e hijos", afirma contundente antes de asegurar que ya se prepara para ir al Tribunal Constitucional a denunciar una vulneración del artículo 15 de la Constitución, que recoge el derecho a la no discriminación, también por razones de género.

No sólo eso, también se prepara para enviar documentación al Vaticano y a la Casa Real. Al Vaticano, porque es de quién la hermandad depende en última instancia como "pontificia". Además, confía en el Papa Francisco, que "ha propuesto a mujeres para cargos importantísimo dentro de la Iglesia Católica". En cuanto a la Casa Real, explica que como el jefe del estado es el Esclavo Mayor, cuando Leonor asuma el trono, una mujer será la primera de la Congregación, con lo que no tendría sentido que el resto de mujeres no pudieran participar.