El último 25-N sin contar todas las violencias contra la mujer: "Lo que no se conoce, no duele"

En el Pacto de Estado se observan muchas medidas que ya se han hecho efectivas, a través de modificaciones legislativas y tenemos que seguir avanzando y no bajar la guardia en ningún momento , no retroceder en los conceptos y el la forma en la que intentamos paliar el sufrimiento de estas víctimas, señala Carmona.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, aplaude este nuevo recuento y asegura que ya lo llevan pidiendo desde hace años. "Lo que no se conoce no existe y no duele, y lo que no existe no se trabaja contra ello. Una vez se tenga el conocimiento habrá que empezar a proporcionar ayudas a todas estas víctimas con las que no contaba", asegura.