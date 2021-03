Uno de cada 10 jóvenes en España reconoce haber maltratado a otros con mensajes de odio

Es más, un 34% afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales ("bromas personales que no gustan, actos de exclusión, insultos, amenazas..."), y uno de cada 10 jóvenes ( 9,2%) reconoce haber sido él la persona que ha ejercido tal tipo de maltrato.

Fad y Maldita.es, con el apoyo de Google.org, han puesto en marcha el proyecto "No More Haters", un 'Tinder' para luchar contra los discursos de odio en jóvenes de entre 14 y 29 años. "Tienen que visibilizar el riesgo que supone que las redes sociales se contaminen con discursos de odio que son la antesala a la discriminación. Puede que muchos no sean conscientes de que compartiendo un meme de humor que estigmatiza a un colectivo están contribuyendo a ese discurso del odio tan peligroso", ha señalado la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura.