Vandalizan la sede de Podemos con pintadas de 'Stop feminazis' y Echenique acusa a los "cachorros de Vox"

La sede de Podemos, ubicada en el distrito de Ciudad Lineal, ha sido vandalizada esta mañana con dos pintadas, de color morado, que recogen consignas como 'Stop Feminazis' y 'La violencia no tiene género'.

La formación se ha caracterizado por el apoyo y respaldo al movimiento feminista, como se ha evidenciado en múltiples ocasiones. "Este 8 de marzo no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre, pero nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres vayamos a salir el 8 de marzo a la calle, sino en las preguntas que estamos siendo capaces de poner en el debate; y nuestra fuerza está en la capacidad que tengamos de impulsar no solo políticas públicas, sino de construir poder popular", resaltó ayer Irene Montero.