Veinte años del caso Nevenka: La primera mujer que puso cerco al acoso sexual

Su caso fue recreado en un libro de la mano de Juan José Millás, quien publicó en 2004 Hay algo que no es como me dicen: El caso de Nevenka Fernández contra la realidad, en el que, frente a las diversas lecturas que se hicieron del caso, sostiene de manera rotunda que ella era la víctima , y ahora Nevenka ha decidido recalar en la televisión para recordarlo.

Recuerda que Nevenka "llegó a estar tres meses de baja y perdió diez kilos en aquel proceso de lucha" y sostiene rotunda que lo que más le duele "es que nunca se le criticara por su trabajo en el Ayuntamiento sino por la relación que mantuvo con el alcalde, que no acabó bien porque él no respeto que ella quisiera ponerle punto final".

García dice orgullosa que no sabían en aquel momento que la que habían emprendido era una lucha nueva que abría la puerta a las denuncias a acosadores con poder a los que hasta entonces se temía y se consideraban intocables. "Ella fue un ejemplo y me ha demostrado tener una fuerza de la que me siento muy orgullosa aunque no podemos olvidar que lo que pasó ha condicionado nuestras vidas", concluye.