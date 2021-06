Violencia vicaria, el daño más atroz que Tomás Gimeno podía hacerle a su exmujer quitándole a sus hijas

Tomás Gimeno, 37 años, le dijo a su ex pareja que no volvería a ver a sus hijas, y lo ha cumplido. Por lo menos con la mayor, Olivia, de seis años, cuyo cadáver ha sido hallado en el fondo del mar. A estas horas, la Guardia Civil rastrea el mismo lugar en busca de los cuerpos de Anna, de un año, y del propio Gimeno.

Es obvio que el padre quería hacer daño a la madre de las niñas a través de sus propias hijas. No la ha asesinado pero la ha matado en vida. Le ha dado donde más podía dolerle, quitándole lo que más quería. Un caso claro de violencia vicaria. "El planteamiento es: no voy a dejar que rehagas tu vida. Las niñas son o mías o de nadie. Algo parecido a 'la maté porque era mía'. Aquí se percibe a los hijos como una extensión del progenitor y se utilizan para hacer daño a la madre", explica Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense y miembro de la Asociación Clara Campoamor.

En la violencia vicaria hay dos planteamientos: el hacer daño y destrozar a la otra persona para que no pueda levantar cabeza y el ver a los hijos como una extensión de uno mismo que no pueden irse con nadie más. En este caso, la madre de las niñas había comenzado una nueva relación sentimental, algo que su ex pareja no soportaba. "Eso no es amor. El quería mucho a las niñas mientras fueran suyas, pero no podía soportar verlas con la nueva pareja de la madre", apunta Gutiérrez Salegui. "Aquí hay un componente muy relacionado con el patriarcado, en el que tanto la mujer y los hijos son posesión del padre", añade.