El waterpolista Víctor Gutiérrez celebra la sanción a Ubovic por llamarle "maricón": "El deporte es hoy más seguro"

"Hemos hecho historia", explica un orgulloso Víctor Rodríguez desde el mismo sofá en el que denunció públicamente un episodio homófobo que se propuso no pasar por alto: un rival le llamó "maricón" en un partido de la Liga División de Honor Masculina de waterpolo . "Por primera vez se va a sancionar la homofobia en el deporte", prosigue en un nuevo vídeo en el que celebra la gesta y da las gracias a la Real Federación Española de Natación (RFEN) y al Consejo Superior de Deportes.

En este sentido, cree que "había dos opciones: o mirar para otro lado y ser cómplices o demostrar que la LGTBIfobia no tiene cabida en el deporte". Apostó por la segunda porque esto "no va" de él o del agresor, sino que "es algo mucho más grande, va de comportamientos que tristemente se producen todos los días en patios de colegio, en vestuarios, en campos de fútbol, en piscinas, en el deporte general". Asimismo, añade que la homofobia "no solo afecta a profesionales y adultos sino también a niños y niñas y adolescentes que sufren y estas cosas les marcan la vida".