10 días de infierno para una joven sevillana en un ‘hotel covid’ de Palermo: "Ha sido inhumano"

El 13 de julio, Rocío llegó con su pareja a Palermo para visitar la isla de Sicilia. Un viaje de placer para descubrir una joya del Mediterráneo: Siracusa, el Valle de los Templos, la catedral de Palermo, el Teatro Massimo… tesoros que lucen con más brillo en verano. Ambos llegaban a la isla como marca el protocolo para turistas en Italia : ella, con un test de antígenos negativo desde España; él, con su ‘pasaporte Covid’ por estar vacunado. Lo que Rocío no esperaba es que su viaje duraría hasta este jueves y, lejos de disfrutarlo, se ha convertido en un encierro de pesadilla en el ‘hotel COVID’ de Palermo. Un caso muy parecido al de Laura, que ya contamos en NIUS.

En un primer momento, todo fue bien hasta el día que tenía previsto regresar a Sevilla. El día 24 de julio se dirigieron a una clínica para hacerse un nuevo test de antígenos y poder volar de vuelta, la protagonista de esta historia recibió la primera mala noticia de una larga lista de infortunios que Rocío ha tenido que vivir: estaba contagiada de COVID-19 . Su pareja no. La PCR que ambos se realizaron para asegurarse confirmaba los resultados anteriores.

Contactó con el Consulado Honorario de España en Palermo a través de correo electrónico sin éxito; llamó a Protezione Civile, el organismo del Gobierno de Italia encargado de dar respuesta a contagiados de coronavirus, también sin respuesta. Rocío relata que el desconcierto y la desinformación le produjeron momentos de agobio y desesperación. Cuando el cuerpo diplomático español respondió a su mail, tres días después, le redirigían al punto de partida: llamar a Protezione Civile , que no cogía las llamadas. La joven cuenta lo vivido allí como un infierno: “Las condiciones higiénicas del hotel eran deplorables. La limpieza era absolutamente inexistencia y comida, que siempre era la misma, difería mucho de lo que debería ser una dieta óptima para recuperarse cuanto antes del virus.”

Además, relata, no había información sobre los pacientes: “Cada vez que llamaba al médico tenía que contar de nuevo quién era, cuántos días llevaba, si tenía síntomas o si me tocaba hacerme una PCR. Tampoco se tenía en cuenta las necesidades clínicas de cada persona que entraba. Nadie se interesaba por si tenías alguna condición dietética, alergias, trastornos o enfermedades psicológicas. No eran, ni mucho menos, condiciones propicias para una recuperación óptima”, dice. La atención médica era intermitente, y a veces inexistente. El teléfono de atención a los pacientes del hotel, que contaba con una línea para recepción y otra para el equipo médico, rara vez resultaba de utilidad. Rocío, por ejemplo, tuvo que insistir durante cuatro días para que le llevaran papel higiénico a la habitación.