“Gracias, Luna”, el abrazo ‘sin fronteras’ de la joven desata una ola de apoyo que sepulta el acoso recibido

Como integrante del operativo de los equipos de emergencia de la ONG, Luna corrió hasta la playa con sus compañeros tras la noticia de que miles de personas estaban cruzando a nado por el espigón del Tarajal. Allí se encontró con el migrante que se le echó a los brazos. "Me miraba como si nunca hubiese visto a una persona. Como si nunca hubiese salido a la calle. Desesperado. Y el hecho de abrazarme era como que yo era su salvavidas para él", ha contado Luna a RTVE.

"Lo vas a pagar caro"

Lo cierto es que la imagen de Luna consolando a un migrante ha emocionado a muchos, pero también ha molestado a ciertas personas que han cargado duramente contra ella en las redes sociales. "Europa no es una ONG" o "Lo vas a pagar caro" son algunos de los mensajes que ha recibido.

Restringe sus redes sociales "muy tocada"

Ante estas críticas, Luna ha decidido restringir el acceso a sus redes sociales. Aseguran algunas fuentes que está "muy tocada", no solo por la experiencia que ha vivido sino también por el acoso sufrido en las redes.

Preocupada por el hombre al que ayudó

La joven reconoce que se siente culpable por no haber podido evitar que le devolvieran desde Ceuta sin saber si el migrante estaba en una situación de especial vulnerabilidad. "En un momento dado se empezó a dar con piedras en la cabeza porque estaba viendo que estaban devolviendo a todos y se quería matar. Luego le inmovilizamos con otro militar para que se calmara, pero seguía llorando. Le di agua, y me dijeron que me lo llevara yo porque conmigo se sentía más seguro y tranquilo", ha asegurado a la televisión pública.