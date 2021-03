Fátima, Oum y Alexandre, migrantes de raza negra: ”En España todavía hay gente que pasa a tu lado y se tapa la nariz”

“Me he sentido muchas veces discriminado y duele porque notas que el rechazo es por el color de tu piel”, se sincera Alexander Serge Ondo, camerunés afincado en España. Este sociólogo reconoce que “a veces estas actitudes racistas le tocan psicológicamente”. “Hay gente que se levanta de su asiento en el bus si me pongo a su lado o se tapa la nariz como dando a entender que huelo mal sin ningún tipo de reparo. Creo que este país no está acostumbrado todavía a la diversidad”, asegura.