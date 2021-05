En España hay más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior

"Esa imagen estigmatiza a los menas y consiguen que se les vea como una persona infractora", dice Imbroda

El debate de los menores extranjeros no acompañados, denominados con frecuencia de forma abreviada como menas, ha acaparado el debate político de las últimas semanas. El polémico cartel de Vox contra los menores extranjeros no acompañados que compara los supuestos fondos destinados a este colectivo con las pensiones de jubilación -y que la Fiscalía investiga por un delito de odio- ha acaparado toda la atención provocando una escalada de reacciones en los candidatos.

NIUS ha hablado con Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, que considera una irresponsabilidad centrar el debate político en este tema. A su juicio, se estigmatiza a los menores y se genera un rechazo de la sociedad.

Pregunta: ¿Qué opina del anuncio de VOX, un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión?

Respuesta: Soy absolutamente contrario a que los menores sean usados en debates políticos y campañas publicitarias. Los menores extranjeros no acompañados necesitan protección jurídica y apoyo, precisamente por ser menores. Esto no lo digo yo, lo dice la convención de protección de los derechos del niño que es de obligado cumplimiento para España. No creo que los políticos, del color que sean, tengan que instrumentalizar la figura de los menores. Esa imagen estigmatiza a los menas y consiguen que se les vea como una persona infractora. Independientemente de que alguno cometa una infracción, igual que los menores españoles las cometen, también se crea un estigma hacia ellos y un rechazo por parte de la sociedad. Considero esta actitud por parte de los políticos completamente irresponsable.

P: Una jueza ha archivado la causa en la que investigaba a Vox por un delito de odio en relación al cartel electoral en el que compara la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a un menor extranjero no acompañado. ¿Qué le parece?

R: Ahí no me puedo meter. Habrá sido desde la perspectiva del derecho penal. Lo que está claro es que el cartel hace que se instrumentalice a estos menores y eso es una falta de responsabilidad muy grande, es peligroso que se politice. Estos mensajes incitan al ocio. En vez de ese cartel por qué no ponen otro de Iñaki Williams y la historia de cómo llegó a España desde que sus padres se conocieron en un campo de refugiados en Ghana hasta que el delantero del Athletic ingresó en Lezama procedente del Pamplona. En este caso su padre consiguió darle una oportunidad de vida a su familia. Hay muchos chavales que lo han conseguido y que viven y trabajan en España aun habiendo sido menores no acompañados.

P: ¿Cuál es la situación actual de los menas?

R: Los menos no acompañados que entran en España deben ser tutelados por la administración, estamos obligados a ello y debe ser así. El problema que hay aquí es que puede que haya ciudades que no tengan la capacidad para poder prestar atención a estos menores. Lo grave es la falta de solidaridad entre las comunidades autónomas. Si una ciudad está desbordada para atender a los menas es necesario que otras cubran esta demanda y les presten los servicios necesarios. Lo que no se debe producir es que se den discursos de apoyo y a la hora de la verdad no lo hagan. Esto ya ha ocurrido en Melilla y ninguna ciudad presto ayuda. La realidad es lamentable.

En España hay más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior, que no refleja el dato real. La principal puerta de entrada de estos menores extranjeros que viajan solos es Andalucía, donde están inscritos 5.183 niños; seguida de Cataluña, con 1.938, y Melilla, con 1.067 niños, según los últimos datos del Registro MENA, a 30 de abril de 2019. La llegada de menas se ha duplicado respecto a 2017, cuando había 6.414 niños, un número que ya significó entonces un incremento del 60% respecto a 2016.

P: ¿Todos estos chavales que llegan a España son acogidos en centro tutelados de la administración pero que pasa con ellos al cumplir la mayoría de edad?

R: Esto es un gran problema. Se tienen que ir del centro en el que estén y se quedan solos en las calles y muchísimos de ellos sin documentación. A esto hay que darle una solución y rápido. Después de haber estado años siendo educados, formados y acogidos en España a los 18 se les deja abandonados. Hay que proporcionarles documentación que les permita seguir con su vida en España donde han estado la mayor parte de infancia. Muchos han sido abandonados por sus familias en el su país de origen y no tienen un sitio al que volver. Nadie elige el lugar donde va a nacer. Nadie elige nacer en medio de guerras, de crímenes de la humanidad, de dictaduras tiránicas que persiguen y anulan al ser humano. Nadie elige nacer donde carezcan de la más mínima oportunidad de vida. Para ellos necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos.

P: Pero no solo están los menores no acompañados, están los refugiados políticos, las víctimas susceptibles de explotación, las mujeres víctimas de tratas…

R: Para todos ellos hay normas y tratados internacionales que España ha ratificado y que debe cumplir. Pero, hay muchos casos en los que nos se está haciendo. Son víctimas susceptibles de protección internacional, perseguidos políticos, refugiados políticos, condición de género. Las víctimas de tratas es otro tema, es la esclavitud del siglo XXI y a todos ellos hay que ayudarlos y apoyarlos. La legislación contempla que hay que darles apoyo, pero sigue sin haber solidaridad. España es la puerta de la Unión Europea, es un problema que nos afecta a todos, pero no todos hacen algo. Hay estados miembros que se ponen de perfil porque con ellos no va la cosa.

P: En España, la protección internacional y el asilo está colapsado. ¿Cómo se debe gestionar de forma correcta?