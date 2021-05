González Laya, tras remarcar la "importancia de la migración en nuestras sociedades", ha apostado por abrir "vías seguras, legales y ordenadas" para que los migrantes "puedan también llegar a nuestro país". Según ha advertido, "para descriminalizar la migración no hay que criminalizarla, hay que ordenarla, organizarla y sacarla de las manos de la actividades criminales".

Para lograrlo, ha insistido en la necesidad de trabajar por "un gran pacto en Europa, que también respete nuestros compromisos humanitarios" . En ese sentido, ha advertido de que "con los refugiados y con los asilados no vamos a negociar nada, porque somos respetuosos de la ley internacional y amantes de las reglas de las Naciones Unidas y las vamos a respetar".

Además, ha afirmado que no pueden gestionar la migración "solamente erigiendo muros" , sino "trabajando con nuestro socios, empezando con los de la vecindad sur de la Unión Europea, con Marruecos, Argelia, Túnez y Libia". "Tenemos que trabajar juntos, porque la migración es nuestro reto compartido y, por eso, no se puede gestionar desde la unilateralidad, sino acompañándonos mutuamente en darle una respuesta, y desde la solidaridad".

Por eso, ha añadido, España "empuja que la respuesta europea tenga una mirada hacia los países terceros, que no lo hagamos contra ellos , sino junto con ellos, no desde la unilateralidad, sino desde el pacto y el compromiso".

Crisis del Covid-19

Por otro lado, González Laya, que ha señalado que la crisis del Covid-19 "nos ha golpeado en todos los sentidos, económico, social y en lo sanitario", ha defendido que socialismo es "europeísmo". Los socialistas, ha precisado, son "europeístas convencidos, no euro oportunistas" y "no nos gusta la Unión Europea cuando va bien y le hacemos responsables de todos nuestros males cuando las cosas no van bien" por "sabemos que compartir soberanía nos hace más soberanos y nos permite proteger mejor a nuestros ciudadanos".