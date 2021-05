Abdessamad y Ayoub cruzaron la frontera desde Marruecos por una vida mejor: "No teníamos futuro y temíamos por nuestra salud"

Abdessamad Fezzaoui cruzó la frontera de Marruecos y estuvo internado en un centro de menores de Melilla durante diez meses; Ayoub Bouhda lo hizo bajo un camión mientras cursaba bachillerato. Tienen 21 y 22 años y son menores extutelados, un ejemplo de superación y de lo que tantas otras personas tratan de conseguir en plena crisis migratoria en Ceuta : "En nuestro país no tenemos futuro, pero aquí podemos estudiar y trabajar".

Así lo explica Ayoub, que dejó Marruecos también por temor a caer enfermo: "Tenía miedo, si no tienes dinero, no puedes ir al hospital, te dejan tirado". "Allí no hay estudios ni salud", agrega su compañero, que empezó a trabajar a los 12 años e intentó pisar suelo español en varias ocasiones: "Era muy difícil, pero tenía que hacerlo".