'Puerto Calma', el documental que muestra las historias que hay detrás de los menas

Los protagonistas de estas historias nunca hubieran querido serlo. No buscaban convertirse en la cabeza visible de una situación que viven muchos menores que no ven otra opción que echarse al mar en busca de un futuro. Ellos han llegado a salvo a España y pueden contarlo, y Paula Martínez quiere darles voz y que se conozca qué hay detrás de todas las noticias y cifras que se oyen en los medios de comunicación. “Que se conozca a las personas que están detrás de eso, pasan como números y no profundizamos más, pero son como nosotros”, explica Paula.