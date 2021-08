El Bidasoa, una trampa para inmigrantes camino de Francia: "Las políticas migratorias acaban llevándoles a que se ahoguen en el río"

Un grupo de migrantes llega a la estación de Irún en el último autobús de la tarde. Nada más bajar de él son recibidos por un cartel y unas pisadas pintadas de color verde en la acera que les indican el camino a seguir para llegar hasta el albergue de Martindozenea para personas en tránsito que la Cruz Roja gestiona en esta localidad guipuzcoana. Pero no pasarán aquí mucho tiempo.

El 90% de los migrantes que pasa por este centro proceden de países que en su día fueron colonias francesas, como Mali, Costa de Marfil o Guinea Conakry , y por eso buscan continuar su viaje hasta Francia. "Es la única referencia que tienen", explica Jon Aranguren , portavoz de Irungo Harrera Sarea, la red ciudadana de apoyo a los migrantes en Irún. "Y Francia lo que está manifestando claramente es que no quiere ni que se les acerquen".

El paso de los migrantes por Irún no es nada nuevo. Este municipio vasco lleva tiempo asistiendo a un goteo constante de personas procedentes en su mayor parte de la 'ruta canaria'.

Sin embargo, Aranguren lamenta que desde hace unos seis u ocho meses se "haya puesto una frontera exterior entre Francia y España" que dificulta el paso de las personas en tránsito y lo único que hace es "abocarles" a que cojan rutas y caminos muy peligrosos en los que acaban jugándose la vida. Algo que antes no ocurría cuando podían pasar por la carretera: "La política migratoria francesa, la española y la europea acaban llevándoles a que se ahoguen en el Bidasoa".

Y tras ese rechazo en la frontera, Jon tiene claro que cruzar el Bidasoa a nado se convierte en la opción desesperada para muchos. " Después de haber atravesado el Atlántico o el Mediterráneo, cuando llegan aquí y ven el Bidasoa , que no parece ni un río, piensan, ¿Cómo no voy a pasar eso? ".

Pero no todos lo consiguen. El río Bidasoa se cobró este domingo una nueva vida . Se trata de Abdoulaye Coulibaly, un joven de 18 años procedente de Guinea-Conakri que, tal y como avanzó EiTB, llegó a las Islas Canarias el pasado mayo y tras pasar por Cataluña recaló en el Irún el pasado 5 de agosto. Su viaje terminó hace sólo unos días cuando intentaba cruzar a nado hasta Francia. "Es un poco traidor el Bidasoa" , se lamenta Jon. "Porque es una ría y la marea sube y baja, generando unas corrientes bastante fuertes".

Y es precisamente esa búsqueda de una vida mejor lo que lleva a algunos de esos jóvenes a lanzarse al río Bidasoa cuando todo lo demás falla. "Son casos donde interviene un elemento de hastío, de desesperación y de haber intentado cruzar antes y no ver otras posibilidades" , comenta Mikel, otro miembro de Irungo Harrera Sarea. De hecho, esta plataforma se dedica a informar a diario a los inmigrantes en la plaza de Irún de que el río es un paso "arriesgado", por mucho que Francia esté a sólo cincuenta metros al otro lado.

El Gobierno Vasco ha asegurado que, tras esta última muerte en el Bidasoa, se ha intensificado los controles de la Ertzaintza en la zona a petición de Irungo Harrera Sarea. No obstante, desde esta plataforma se lamentan que esos controles no incluyan "una mínima" labor informativa. "Si los agentes informan de que no es una buena cruzar el río porque ha habido muertos, el migrante se da media vuelta e intenta otra estrategia", comentan. "Pero si la escena en vez de ser esta sería la de un agente deteniendo a una persona extranjera que intenta cruzar para ponerla en manos de la brigada de extranjería, pues es más de lo mismo".