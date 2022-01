Los inmuebles que la Iglesia tendrá que devolver: ni catedrales ni la mezquita de Córdoba

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, puntualiza que "nunca se habla de devolución" de un millar de bienes, sino que lo que la Iglesia le ha trasladado al Gobierno es que, en el listado de los casi 35.000 bienes inmatriculados, se le han adjudicado erróneamente a la Iglesia bienes que no son suyos, porque están bajo pantanos, porque fueron vendidos o porque no les consta tener la titularidad de los mismos.

La Iglesia admite que se ha puesto a su nombre casi 1.000 inmuebles que no le pertenecen. Esto significa que un 2,8% del total de las inmatriculaciones son irregulares. Bienes sobre los que faltan datos para su identificación, sobre los que no consta inmatriculación, sobre los que se detectan errores o no consta información sobre los mismos, que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad o que pertenecen a otras confesiones religiosas, como los judíos o los evangélicos.