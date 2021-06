Irene Montero critica la ovación a Plácido Domingo: "Luego nos extraña que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha dirigido a través de Twitter a quienes han "aplaudido con estruendo" este miércoles a Plácido Domingo en el Auditorio Nacional , en regreso a los escenarios españoles tras un año y medio de ausencia motivada por las acusaciones de acoso contra decenas de mujeres. "Luego de sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas" , ha apuntado.

"¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres?" , se pregunta la titular de Igualdad, para añadir que "incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos".

"Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas", ha señalado.