Deportada: roban la documentación a una española en Londres y Reino Unido la hace retornar a España

"Llegó el momento de firmar cierta documentación que, lógicamente, estaba en inglés y no sabía que es lo que querían que firmara", explica a Diario de Jerez. "Yo no quería firmar pero por la actitud y el contexto entendí que si no lo hacía no volvía a España y acabé firmando"