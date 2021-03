Joan, el niño de 10 años con parálisis cerebral que ayuda a otros como él a través de Instagram

Joan tiene cerca de 5.000 seguidores y en sus vídeos motiva a otros niños y es enseña ejercicios para fortalecer su cuerpo

Las redes sociales nos acercan en muchas ocasiones a la vida de los demás. Entre publicidad, influencers y fotografías de realidades ajenas, a veces destacan perfiles que muestran historias de personas dignas de conocer.

Es el caso de Joan, un niño de 10 años de Paterna, Valencia, con parálisis cerebral que ha abierto una cuenta en Instagram donde publica vídeos en los que motiva a otros niños con parálisis cerebral. "No hay obstáculos imposibles", reza en su biografía y a juzgar por sus publicaciones parece que para Joan, no los hay.

Abrió su cuenta a finales de febrero y en menos de 15 días ya tiene cerca de 5.000 seguidores. Junto a su padre graba vídeos de todo tipo. En algunos explica como hacer por ejemplo una transición de un andador trasero a una silla de ruedas. Con una motivación digna de admiración explica a otros niños como hacerlo. "Sobre todo Joan quiere que los demás niños vean que hay más niños como él y que pueden hacerlo", nos cuenta Joan, su padre.

En otros de sus vídeos lanza mensajes de motivación. "Si en el colegio tenéis educación física no digáis que no podéis, moved un brazo aunque sea", espeta a los niños. Su capacidad de motivación no tiene límites, aseguran sus familiares. "Nos escriben mucho para agradecernos lo que estamos haciendo, eso le anima mucho", asegura.

La importancia del ejercicio la tiene presente desde que nació. "Desde los dos meses lleva haciendo ejercicios de fisioterapia, no para", afirma Joan. Junto a su padre realiza ejercicio en el gimnasio de casa. "Los abdominales no me gustan nada, pero fortalecen mi abdomen", muestra en un vídeo mientras su padre le ayuda.