Una joven malagueña confinada en Sicilia sola y en un hotel semiabandonado: "Es una pesadilla"

Tiene 23 años y desde hace varios días permanece confinada en un hotel medicalizado y abandonado de Sicilia . Según le han dicho los médicos “están a la espera de las pruebas de laboratorio, me dicen que es una variante del Covid, pero aún desconocen si se trata de la variante india o la británica ”.

Mientras tanto, ella continúa sola en este hotel que según asegura no cuenta con unas condiciones higiénico sanitarias mínimas . Cucarachas, manchas de humedad, ropa de cama sucia o instalaciones insalubres, son algunas de las denuncias que realiza la joven. “No sé cuánto tiempo voy a estar aquí sola, hoy por fin gracias al consulado, una persona ha venido a limpiar las instalaciones. Espero que esta pesadilla acabe pronto”.

“Estoy aislada de todo, aquí hay un enfermero que vigila que no me pase nada, pero el hotel no cuenta con medicación. Llegué a pasar dos días, tras mi primer diagnóstico, sin supervisión médica alguna, a pesar del dolor de garganta y los fuertes dolores de cabeza que sufría”, recuerda Laura.