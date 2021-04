Un joven transforma con sus propias manos una vieja ambulancia en una furgoneta Camper para recorrer el mundo

Imaginación y viajar son dos conceptos que mucho tienen que ver. Las furgonetas Camper se han convertido en los últimos años en una opción económica y asumible para aquellos viajeros más aventureros. No obstante, si no quieres comprarla directamente, la puedes reformar con tus propias manos. Para ello, primero hay que entrar en Internet y buscar un vehículo que se adecue a tus pretensiones.

Este tipo de viajeros nómadas no entienden de barreras. Es el caso de Pablo González, periodista y, sobre todo, aventurero. Hace cinco años creó su blog Pégame un viaje , considerado el mejor blog joven de 2016 de la provincia de Alicante. Ahora, después de que el covid frustrara su primera vuelta al mundo, que empezó a finales de 2019 en Brasil, ha decidido reinventarse y convertir una ambulancia de segunda mano en una auténtica Camper.

Hoy en día todo está en Internet, incluido vídeos de cómo reformar una ambulancia o una furgoneta para viajar. Pablo también buscó cómo camperizar su furgoneta sanitaria. "A base de tutoriales de Youtube lo he logrado. Hay gente muy crack", explica.

Aunque parezca fácil convertir un vehículo sanitario en otro para planear aventuras, Pablo cuenta justo lo contrario. "Al final camperizar una furgoneta te sale más barato, pero hay muchísimo trabajo con el que no cuentas cuando empiezas", afirma. Aunque no desvela el precio de la suya, el joven periodista, después de tener la suya terminada, explica que adaptar una furgoneta para viajar te cuesta desde unos 1.500 euros hasta los 9.000. "Depende de muchos factores: el tipo de muebles que quieras poner, la cocina, si quieres poner placas solares o no...", cuenta.