Un juzgado concede 8 semanas del permiso de paternidad a la madre de una familia monoparental

El Juzgado de lo Social número 16 de Valencia ha reconocido a una madre de una familia monoparental su derecho a disfrutar de las ocho semanas adicionales por cuidado de su hijo que corresponderían al permiso de paternidad al entender que el menor por "tener solo un progenitor no puede ver mermado ese tiempo de cuidado que tiene garantizado por la ley".

No obstante, la Dirección Provincial de Valencia de la Seguridad Social se lo denegó al considerar que, según el Estatuto de los Trabajadores, se trata de "un derecho individual y que, por tanto, no puede ser transferido al otro progenitor".

Ocho semanas de permiso y no doce

Sin embargo, la jueza da la razón en parte a la mujer ya que entiende que dado que la ley establece que, del permiso paternal cuatro semanas deben ser inmediatamente posteriores al parto y las ocho restantes posteriores, al haber disfrutado la madre de esas cuatro semanas inmediatamente posteriores a dar a luz "ese tiempo no puede suscitarse como una quiebra del principio de igualdad".

Por ello, considera que únicamente tiene derecho a las ocho semanas restantes de permiso de nacimiento y cuidado del menor por ser este periodo el que "verdaderamente, no han disfrutado ni la demandante ni el menor por el hecho de ser familia monoparental, no pudiendo ser admisible esta diferencia conforme a la normativa internacional y constitucional".

Además, señala que la mujer "no se está adueñando de ningún derecho, dado que no existe otro progenitor que tenga derecho al período de disfrute solicitado por ella y, por tanto, no se trata de ninguna transferencia de su derecho individual".