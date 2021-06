La Línea inicia su 'procés' con una consulta popular para convertirse en ciudad autónoma

Y motivos , argumenta el equipo municipal, no les faltan . La Línea de la Concepción, dicen en la memoria justificativa de esa consulta, es el único municipio español que comparte frontera con un enclave extranjero pendiente de descolonización, Gibraltar, y tiene una gran dependencia económica del Peñón. Padece además un notable déficit en múltiples ámbitos socio-económicos. La conclusión es que es , señala esa memoria, s e hace necesario adaptar el régimen fiscal y tributario de su comarca, dado que La Línea coexiste con un territorio en el que las condiciones fiscales son sumamente laxas.

"Es un clamor popular", defiende Lorenzo Periañez, miembro del Grupo Transfronterizo. "La Línea no tiene industria ni agricultura. Su economía está estructurada en torno a Gibraltar. Un régimen fiscal especial es muy necesario para hacer atractiva la inversión en ciertas actividades como servicios financieros, compañías de seguros o empresas de juego online. Por otro lado, igualando la fiscalidad con Gibraltar. muchos empresarios de allí mirarían hacia La Línea, donde hay mucho más suelo. Sería una solución para esta ciudad que lleva sufriendo económica, y socialmente, muchísimos años".

Y es aquí donde el alcalde de La Línea apela all articulo 144 a) de nuestra Constitución :

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia... ".

La oposición no lo considera viable: "Plantear un referéndum para declarar La Línea ciudad autónoma no sólo no tiene encaje legal, sino que el partido socialista nunca lo va a permitir", dice a NIUS la Secretaria General del PSOE linense y diputada en el Congreso, Gemma Araujo. "Ese fue la bandera con la que el alcalde se presentó a las últimas elecciones municipales, y yo creo que es el mayor engaño al que se puede someter al pueblo de La Línea