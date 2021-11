Llevan a una vecina de Badajoz enferma al cementerio para que vea la tumba de su hermana

Encamada y con una enfermedad avanzada, María no podía desplazarse. Vive en Novelda de Guadiana, en la provincia de Badajoz y allí estaba cuando murió su hermana en Pueblo Nuevo de Guadiana, a 8 kilómetros. No pudo ir al funeral, no estuvo en la misa, ni vio el entierro. "Ella quería poder ir a ver donde estaba su hermana", dice Natalia, su hija, pero no encontraban la forma de hacer esos ocho kilómetros. Necesitaban una ambulancia medicalizada.