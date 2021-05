La lucha de Domingo, padre de una niña con Síndrome de Angelman: "Sueño que en 10 años esté curada"

“Su hija tiene el síndrome de Angelman, acérquese a una asociación que pueda ayudarlos, porque aquí acaba nuestro trabajo”, fueron las palabras que le dijeron a Domingo Delgado en el hospital. Las recuerda como si fuera ayer: “Fue muy duro. No solo que me digan que tiene una enfermedad incurable y síntomas graves, sino que además estoy en la calle, y que me las arregle yo”, relata.