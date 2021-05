Un lesionado medular baja de su silla de ruedas y se arrodilla para pedir matrimonio a su rehabilitadora

“Lo llevaba planeando tres semanas” asegura Joaquín, quien solo tiene palabras de agradecimiento para Lucía: “Ella es mi mundo, es un apoyo fundamental para que yo siga adelante. Si no es por ella, no creo que yo hubiese salido de esto”.

Cuando recuerda el día que empezó todo, se emociona: “Mira qué coincidencia, cuando la conocí, en su estado de whatsapp ponía: todo ocurre por algo”. “Dentro de lo cabe, me alegro de todo esto, porque la he conocido a ella. Si no hubiera tenido el accidente, no la hubiera conocido”, comenta. "Al final te das cuenta que la vida continúa", añade.