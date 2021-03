Luis, el joven guineano que canta ópera en las calles de Sevilla para pagar un posgrado en Psicología

Es un cantante autodidacta: “Nunca he dado clases”, relata a NIUS Luis. La música es su pasión y la que le está ayudando a salir adelante. “Canto en la calle para conseguir los recursos y así financiar mis estudios”, reconoce. Luis tiene una deuda de 3 mil euros por el máster de psicología que acaba de terminar en Madrid.

Con la pandemia se echó a la calle para ganar dinero, y sigue haciéndolo, mientras busca trabajo como psicólogo o cantante. “Mi prioridad es trabajar, o en lo que me he formado, o en mi pasión”, confiesa el cantante. Al mismo tiempo, valora que la necesidad le llevó a vencer sus miedos y a conocer otra “maravillosa experiencia de vida”, al conectar con personas que no conoce pero que agradecen lo que hace y le ayudan.