Luis, un 13,94 en selectividad: "Quiero estudiar Medicina y especializarme en neurología o neurocirugía"

Con un 13,94 sobre una calificación máxima de 14, se ha convertido en el alumno con la nota más alta en la prueba de acceso en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

El 97,16 % de los estudiantes que se han presentado a las pruebas de acceso han aprobado

La nota de Luis se ha hecho esperar, pero ha valido la pena. Todos sus amigos conocían desde las 8 de la mañana su nota de selectividad. Pero en su caso, hasta las nueve no ha conseguido acceder a la web. “Mis amigos y yo nos hemos levantado a las ocho de la mañana, todos compartían sus notas pero yo no podía acceder a la plataforma para ver la mía, he tenido que esperar, con muchos nervios, una hora para poder verla”, recuerda Luis Trigo. Su 13,94 sobre una calificación máxima de 14, le han convertido en el alumno con la nota más alta en la prueba de acceso, PEVAU, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y se une al listado de los estudiantes más sobresalientes del país.

“Sabía que me había salido bien, pero para nada me esperaba esta nota” asegura Luis, quien recuerda que las asignaturas que más le preocupaban eran Lengua en la que ha obtenido un 10 y Matemáticas, en la que ha sacado un 9,8. “Salí del examen un poco extraño, tenía a mi familia muy agobiada por el examen de Matemáticas, estaba convencido de que me había salido mal. Cuando les he llamado para decirles las notas, se han llevado una alegría enorme”.

Luis tiene clara su vocación: “Quiero estudiar Medicina y especializarme en neurología o neurocirugía, aunque aún me quedan muchos años por delante para decirme por la especialidad”.

Llegó a la prueba de acceso con un diez de nota media tras una recta final académica marcada por la pandemia. El último curso en el colegio ‘Alberto Durero’ “ha sido presencial y con mucha precaución”. Reconoce que no era de los alumnos de estudiar con mucha antelación, pero que este último año decidió planificarlo: “Decidí organizarlo todo muy bien, llevándolo todo al día, he estado con todas las asignaturas al cien por cien, la clave es estudiar pero también descansar. Si algún día no rindes, mejor descansar y recuperarse”.

Asegura estar feliz por los resultados: “Es una satisfacción muy grande para mí y también para mis profesores que me han visto todo el curso trabajando. Estoy feliz por mi familia, que ha sufrido por mi estrés por las notas, estoy muy agradecido por todo el apoyo”.

Con los deberes hechos, hasta el inicio del curso universitario, su objetivo será “descansar mucho y ver a mis amigos”.

La segunda calificación más alta en la prueba de acceso a la universidad en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla la ha obtenido David Fernández Miñano, con un 13,82.