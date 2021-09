Mariano Urraco, sociólogo, sobre las agresiones grupales: "Los jóvenes ven que la violencia es efectiva y está poco castigada"

El experto cree que el repunte de la agresividad, viene de antes de la pandemia y tiene raíces más profundas

"Al actuar en grupo la responsabilidad se diluye, se envalentonan y se sienten aceptados por ese grupo", explica Urraco

Además, señala que hay un sentimiento de cierta falta de castigo ante estos actos y eso es lo que se transmite a la sociedad

El sociólogo Mariano Urraco, profesor en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), explica que este fenómeno puede responder a varias hipótesis. Podría influir la tensión acumulada durante la pandemia. Pero el repunte de la agresividad, viene de antes. Tiene raíces más profundas. "Nuestra sociedad ve que la violencia es más efectiva de lo que parece y que a través de ella se logran objetivos, y esto es muy peligroso", asegura.

Pregunta. ¿Qué está pasando?

Respuesta. Lo primero que hay que dejar claro es que nos fijamos muchos en los casos particulares pero hay millones de jóvenes en este país y las agresiones no son tan altas como parece. Hay tendencia a decir que los jóvenes han perdido la cabeza, y esto es injusto. No todos los jóvenes son iguales, no todos hacen botellón y no todos atacan en grupo. Siempre ha pasado que los mayores critican a los jóvenes y viceversa, es parte del cambio histórico. Pero dicho esto no se le puede quitar gravedad a estos ataques.

P. Pero, ¿qué hay detrás de estos ataques de violencia grupal juvenil?

Para empezar se ha perdido el referente comunitario que antes nos mantenía unidos. Antes había una idea común. Somos españoles, o somos trabajadores. Ahora la sociedad es más individualista, y acabas buscando tu identidad en grupos que a veces tienen la violencia como definición. Esta pérdida de referentes comunes hace que personas sanas se integren en grupos que son violentos. Es un problema de la sociedad, que no puede ofrecer un proyecto común, una identidad ciudadana y colectiva, que todo el mundo se sienta integrado. Cuando no lo hace la sociedad lo hacen otros grupos aunque sean violentos.

También es importante destacar que la violencia es útil en la sociedad, no es que nos parezca bien pero no debemos caer en la ingenuidad de que la violencia no sirve. Si sirve, a través de la violencia se puede llegar a lo más alto en ese territorio. A veces, pensamos en la violencia como de sociedad barbaras y no es así. En el trabajo, por ejemplo, hay personas que ejercen violencia, más sutil por supuesto, pero les funciona, consiguen objetivos y les va muy bien. También en la política, en el fútbol, y eso cala. Esto llevado a la violencia grupal mandan un mensaje muy claro y eficaz.

P. ¿Pero hay ahora más ataques que antes?

R. Es difícil decirlo. Antes también pasaba, el problema es que ahora tienen una visibilidad mediática que antes no existía. Ahora nos enteramos de cosas que antes era imposible. La violencia que se ejerce para luego mostrarla antes no existía. Y muchas agresiones se hacen de cara a la galería.

P. ¿Al ir en grupo se diluye la responsabilidad?

R. Sí, exacto, al ir en grupo se envalentonan, no son personas con nombres y apellidos, es un grupo el que hace la acción y además buscan la aceptación de ese grupo. Buena parte de esta violencia se hace en grupo y para formar parte de un grupo. Los jóvenes están expuestos a lo que digan los demás y a la necesitad de estar integrados en un grupo y que les acepten. Esto les lleva a tomar parte en algo que ellos solos no harían. Si quiero que me acepten en ese grupo, lo hago. Sobre todo el ir en contra del distinto. Los jóvenes tienen el afán de pertenecer a un grupo y ser aceptados. Lo que se hace, se hace en grupo.

P. ¿Hay poco castigo?

R. Esto nos lleva al poco castigo que conlleva un acto tan brutal. La sociedad lo ve. Hay un sentimiento de cierta falta de castigo y eso es lo que se transmite a la sociedad. Parece que sale muy barato matar, es muy poco castigo para quien ejerce la violencia de esa manera.

P. ¿Existe el efecto llamada?

Posiblemente si, no todo el mundo es violento, pero los que ven estos actos es posible que se lancen a hacerlos ya que en el imaginario colectivo funciona. Pueden estar en la cárcel un tiempo pero no es proporcional para el daño ocasionado a esa víctima.

P. ¿La violencia es hacia grupos concretos como los gays o es en general?

R. Es un ataque al diferente. Es una muestra de la polarización de nuestra sociedad. Aquí esta arraigado que el que es distinto es un enemigo no es otra persona con otras forma de ser, es un enemigo. No es un repunte de agresiones homófobas por ser homófobas, es por eso, como podía ser por otra cosa, es más un problema de fondo de como se valora o se minusvalora al diferente en nuestra sociedad. No queremos salirnos de la pauta. Aunque no es algo común, no hay agresiones todos los días.

P. ¿Hay malestar en los jóvenes?

R. Sí, hay cierto malestar porque las promesas que se hicieron no se han cumplido. Los problemas han crecido, lejos de disminuir. Nos dijeron, si estudias tendrás un trabajo, coche, casa... pero no ha sido así y eso genera mucha frustración. No quiere decir que todo termine en violencia pero sí existe y, en ocasiones acaba en estallidos en violencia.

P. ¿Hemos salido del confinamiento, más salvajes?

R. Es una buena pregunta, no es que seamos más salvajes o más amables, es que antes había una dinámica en nuestra vida y la pandemia la ha exacerbado. Nuestra sociedad vive en el hoy, en el momento, en aprovechar, no esperes y todo por consumir. Tras un año y medio encerrados a la gente le ha costado. Llevamos más de un año de retraso. La sociedad lo hacía antes y quiere recuperar el tiempo perdido. Pero creo que no es que los jóvenes lleven peor las restricciones es que se les prohíbe más que a otros grupos. A los jóvenes se les vigila más y se les limita más.

P. ¿Qué se puede hacer?