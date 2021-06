Más de una persona ha muerto al día por ahogamiento en junio

Ellos han sido dos de los 25 fallecidos por ahogamiento en España en lo que llevamos del mes de junio. La Comunidad Valenciana ha sido u na de las regiones más castigadas, con nueve decesos en junio, cinco más que en mayo. "Muchas veces esto pasa porque no hacemos caso a las advertencias, hay que tener cuidado", advierte José Aguirre, coordinador de playas de Cruz Roja de Valencia.

El mismo informe destaca datos a tener en cuenta a la hora de prevenir estos accidentes. El 77% de las muertes se produjeron en zonas de baño no vigiladas. Pese a la vigilancia, los expertos exigen responsabilidad individual a la hora de bañarse. Un total de 136 personas murieron en playas, pese a ser, la gran mayoría de ellas zonas vigiladas por personal cualificado. "Hay que ir a playas vigiladas, dentro de los horarios de vigilancia y saber si podemos o no bañarnos", asegura Aguirre. Y añade: "Hay que hacer caso a los socorristas. Ellos están para advertir de los peligros, no para prohibirnos".