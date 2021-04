Las medidas confusas contra el covid propagan el virus de la desconfianza: "No nos creemos a nada ni a nadie"

Pero ese cansancio, según los expertos, no solo está provocando depresión, ansiedad o hastío, también una tendencia a desconfiar de los mensajes que nos llegan y a rebelarse contra ellos. "El exceso de cambio de normas genera por un lado un gran desconcierto entre quien quiere cumplirlas, porque no sabe a qué atenerse, y por otro una especie de efecto rebote. La gente piensa, como no hay quien se aclare pues yo hago lo que me da la gana", explica la doctora Asensio, que reconoce que se está encontrando en su consulta cada vez más pacientes con esta reacción.