10 preguntas y respuestas sobre la nueva Ley de Protección Animal

Los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran tenerlos deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más.

En materia de animales no autóctonos, la norma también trata la creación de un listado de animales de compañía, que determinará qué animales se puedan comprar y vender fuera del país y que se basará en tres ejes: que no sean un problema salud publica, que no sean un problema de seguridad pública --no permitirá los venenosos--, y que no sean un problema para el medio ambiente --no permitirá a los actuales exóticos invasores--.