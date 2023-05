Se da por estabilizado el incendio de Las Hurdes y autorizan volver a casa a evacuados

Sin embargo, aún se mantiene el desalojo de Ovejuela, ya que la situación del perímetro de esta localidad no es tan buena.

Desde el Infocaex se ha ordenado a los realojados no transitar por las zonas incendiadas.

Villar ha subrayado que "es muy importante, puesto que el incendio no está apagado, solo está estabilizado, que aquellas personas que vuelven a casa no salgan al campo porque no queremos ninguna tragedia ni quemaduras y porque es un esfuerzo muy importante el que hacemos para agilizar y acelerar la vuelta casa".