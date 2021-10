A pesar del volcán, el caos y la incertidumbre la vida sigue en La Palma: "Tenemos que adaptarnos"

Ahora lo habitual es ver a la gente con paraguas para resguardarse, no de la lluvia, sino de la ceniza que no ha dejado de caer en 13 días. Es la única forma de parar esa lluvia negra y los fragmentos. "Lo oigo caer encima del paraguas", dice una vecina. "Ayer salí un momento y se me lleno toda la cabeza de arena". "Yo me he puesto calcetín largo para que no se meta la tierra", dice otra mujer.