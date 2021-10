Activistas contra el cambio climático irrumpen en un desfile de Louis Vuitton en Paris

No ha sido el único incidente en el Louis Vuitton Catwalk Show. A los pocos minutos, otro activista ha intentado hacer lo mismo que su compañera pero con menos éxito. Apenas ha logrado dar un par de pasos sobre la pasarela. Fue reducido por dos agentes de seguridad.

Los manifestantes que han intentado boicotear el desfile de Louis Vuitton pertenecen a Extinction Rebellion, Friends of the Earth y Youth for Climate. Tal y como han asegurado en un comunicado dichas organizaciones, había cerca de 30 activistas en el evento, pero solo han sido arrestados dos de ellos, los que interrumpieron el desfile.