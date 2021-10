La alineación "nada casual" y en línea "casi perfecta" de las bocas eruptivas del volcán de La Palma

Según Javier Carmona, lo previsible es que esa alineación no avance mucho más, "porque la naturaleza gasta la energía mínima necesaria y si ya hay una boca de salida no es esperable que se abran otras mucho más alejadas". "Los conos van a estar alineados y no se van a separar mucho más de donde están ahora, no va a aparecer una nueva boca a 50 kilómetros de distancia ni a 20", tranquiliza el experto, porque si el magma ya he encontrado un camino de salida abierto, no va a gastar energía en trazar otro, explica.