El almacenamiento de datos consume la energía equivalente a la producción de 30 plantas nucleares

La sociedad es cada vez más consciente del impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente y de la contaminación que generan las diversas industrias y el transporte, pero de lo que no es tan consciente es de la contaminación que provoca la huella digital , especialmente la procedente del almacenamiento de datos .

El almacenamiento, el verdadero problema

La mayor parte de la huella digital no se debe tanto a los mensajes o acciones que se realizan en Internet, sino a que en algún momento todos los datos que se guardan y comparten se almacenan ya sea en el servidor, correo o en un dispositivo que consume energía y por lo tanto necesita suministro eléctrico, lo que genera grandes cantidades de CO2.

"Las empresas tienden a ser quienes más archivos almacenan , que a menudo no se vuelven a consultar nunca más. Desde archivos de clientes antiguos, documentación desactualizada que se acumula, datos y datos, que no solo impactan negativamente en el medio ambiente, sino que también pueden entorpecer el correcto desempeño de la compañía", comenta Jimeno.

Desde ISS señalan que las empresas pueden contribuir a reducir esta huella digital, mediante pequeñas acciones que, a gran escala, suponen una reducción importante de emisiones de carbono. Así, recomiendan limpiar los dispositivos y eliminar aquellos documentos, vídeos e imágenes duplicadas o que no se utilizan; desinstalar las apps y los programas que no se usan; borrar los mensajes de correo electrónico antiguos; y desuscribirse de 'newsletters' que no se leen.