Amontonar piedras en la Playa de As Catedrais: una moda que daña el medioambiente

La moda de construir montículos con piedras no afecta solo a la estética del lugar. Tiene también consecuencias para los ecosistemas. “La gente no puede creer que al mover una piedra mueve algo sin vida. Forman parte de un ecosistema”, explica Francisco Lueiro, miembro de la asociación ecologista Arco Iris. “Las piedras desempeñan una función en las playas, debajo de ellas hay fauna, hay especies que se protegen allí y que ponen sus huevos. Si se mueven provocas un impacto directo sobre el ecosistema”, añade. Lueiro lo califica como “ocurrencias de necios”, y destaca también el papel que tienen las piedras en la sustentación de la arena. Por eso pide a la Xunta de Galicia que tome cartas en el asunto. “Igual que hay carteles que advierten de que no se acerquen a las cuevas, que adviertan también de que no se pueden mover las piedras. No hay técnicos de medioambiente suficientes”, critica.