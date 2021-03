Descartan que el morbillivirus sea el causante de la oleada de delfines muertos en Almería

Sin embargo, los análisis preliminares de las muestras recogidas en las necropsias que se han practicado a los ejemplares aparecidos en los últimos meses apuntan que "el papel de las dos principales enfermedades infecciosas" que afectan a esta especie, como son morbillivirus y brucella, "no ha sido muy notable" , según informa el Ministerio.

Un resultado que, no obstante, no es aún concluyente, a la espera de los análisis de las muestras de hispatología y macroscópicas. "Evidentemente, algo les está pasando porque no es normal la cantidad de varamientos", señala Ana María Morón, coordinadora de Equinac que incide en la dificultad de conseguir muestras para analizar.