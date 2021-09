José Antonio Nieves, teniente de la Guardia Civil en La Palma: "Mi casa puede salvarse pero no podría volver hasta dentro de un año"

El jueves pasado se hicieron virales unas imágenes que había grabado en la puerta de su casa, en el barrio de Las Manchas: " quizás este sea uno de los últimos vídeos, esperemos que no. Así está la casa en este momento. Tiene como 30 o 40 centímetros de cenizas -que no son cenizas, son piedras- mirad los setos. El volcán está ahí arriba, el ruido que hace y lo está lanzando todo hasta aquí", relataba. Desde entonces no sabía qué había pasado con su casa.