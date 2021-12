El árbol que resistió a los 500 grados de lava ardiendo en La Palma

Como si fuera la versión de 2021 del Olmo Viejo de Antonio Machado, un árbol tocado pero no hundido sobrevive en una ladera totalmente arrasada por la lava en La Palma . El poema del genio de las letras español decía que "al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido". Pues en este caso, indemne en medio de un manto gris de ceniza y piroclastos, en medio de un paisaje lunar , un árbol ha sorprendido a varios científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Cuenta Itahiza Domínguez, sismólogo del IGN, que se están encontrando árboles "pelados" pero en pie en lugares próximos a la erupción, y que a veces "cuando no están en la propia colada o no les arrasa, les caen cenizas y piroclastos y aguantan en pie".